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Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig’de maç programı belli oldu!

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig kaldığı yerden ne zaman devam edecek belli oldu. Nihat Özdemir’in açıkladığı tarihe göre Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler aynı tarihte başlayacak. Peki Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig'de 5 haftalık maç programı...

19:15 -
Haberler Futbol
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig’de maç programı belli oldu!

TFF, corona virüsü salgını sonrası ara verilen Süper Lig'in başlangıç tarihi ile ilgili son kararını verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin tarihinde yeniden başlayacağı tarihi açıkladı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında Nihat Özdemir, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler'de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin 26 Temmuz tarihinde tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı. Karşılaşma programları şöyle;

Son güncelleme: 19:17 30.05.2020