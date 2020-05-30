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Sözcü

RB Salzburg zafere uzandı, akıllarda kupa seremonisi kaldı

Avusturya Kupası finalinde RB Salzburg, Austria Lustenau'yu 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçtaki dikkat çeken anlar, Salzburg'un kupa seremonisinde sosyal mesafeye dikkat ederek zaferi kutladığı sırada geldi.

SKOR DIŞ HABER
14:27 -
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RB Salzburg zafere uzandı, akıllarda kupa seremonisi kaldı

Corona salgını sebebiyle ara verilen spor, yavaş yavaş geri dönüyor. Dünyaca ünlü organizasyonlar bir bir geri dönüş tarihlerini açıklamaya devam ediyorlar.

Bu çerçevede Avusturya Kupası finali dün oynandı ve kupa sahibini buldu. Red Bull Salzburg, Austria Lustenau karşı karşıya geldi. Son yıllarda adından söz ettiren Salzburg maçı, Szoboszlai, Stumberger (kendi kalesine), Okafor, Ashimeru ve Koita'nın golleriyle 5-0 mağlup ederek kupayı son 9 yılda 7. kez müzesine götürdü.

Gecenin akılda kalan sahnesi ise kupa seremonisinde yaşandı. Ödülleri takdim edilen sporcular, sosyal mesafe kuralına uyarak bir birleriyle yakınlaşmadan kupa zaferini kutladılar.

Seremoni sırasında çekilen görüntülerde, oyuncuların temastan kaçınmaları için, içinde durmaları durması gereken halkalar dikkat çekti. Oyuncular sırayla kupayı kaldırıp kutlamalarını yaptılar.

Birçoklarına göre bu görüntülerin tarihte önemli bir yeri olacak ve içinde bulunduğumuz dönem bu karelerle hatırlanacak.

Austria Lustenau Avusturya Kupası Corona Red Bull Salzburg
Son güncelleme: 14:29 30.05.2020