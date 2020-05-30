Bundesliga’da 29. hafta sonuçları! Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu yenilgiden kurtulamadı

Son 3 maçtır puan alamayan Schalke 04, ligin alt sıralarında boğuşan Werder Bremen’i Veltins Arena’da konuk etti. Schalke 04 formasıyla Milli oyuncu Ozak Kabak karşılaşmada ilk 11’de yer alırken, Ahmed Kutucu 58. dakikada Michael Gregoritsch’in yerine oyuna dahil oldu.

Maçta Leonardo Bittencourt, 32. dakikada attığı golle takımı Werder Bremen’i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmada beş oyuncu değişikliğine giden Schalke 04, rakibi karşısında üstünlük kurmakta zorlandı.

İkinci yarıda fazla gol pozisyonu olmayan karşılaşma, Werder Bremen’in 1-0 galibiyeti ile sona erdi. Maçın 89. dakikasında yaşanan bir mücadele sonrası Ozak Kabak ile Werder Bremen’den Davie Selke sarı kart gördü.

Öte yandan Werder Bremen kadrosunda bulunan Nuri Şahin ve Ömer Toprak, haftalardır maç kadrosunda yer almadı.

Sonuçlar şöyle;

Schalke04 0-1 Werder Bremen

Hertha Berlin 2-0 Augsburg

Wolfsburg 1-2Eintracht Frakfurt

Mainz05 0-1 Hoffenheim