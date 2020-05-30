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Harun Erdenay basketbol için yeniden kolları sıvadı

Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden Harun Erdenay, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde yeni öğretim dönemiyle birlikte faaliyet gösterecek olan Spor Bilimleri Antrenörlük, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde genç antrenör ve yöneticiler yetiştireceklerini söyledi.

08:47 -
Haberler Basketbol
Harun Erdenay basketbol için yeniden kolları sıvadı

Türk Basketbolu'nun efsane ismi Harun Erdenay, mütevelli heyeti üyesi olduğu İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde kurulan Spor Bilimleri Fakültesi'nde, antrenörlük, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerinde nitelikli bireyler yetiştirmek için kolları sıvadı.

Muhteşem geçen basketbolculuk yaşamının ardından yöneticilik kariyerinde de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na kadar yükselen Erdenay, her türlü olanağın bulunduğu modern bir yerleşkede gerçekleştirilecek eğitim sürecinde öğrencilere her konuda destek sağlayacaklarının sözünü verirken, mezuniyet sonrası dönemde de yanlarında olacaklarını vurguladı.

En büyük destekçileri Doğa Sigorta'yla birlikte kulüplerle iş birliği yaparak genç nesillere sporun ve eğitimin önemini aşılamaya çalışacaklarını diye getiren Erdenay, “Mütevelli Heyeti Başkanımız Nihat Kırmızı'nın öncülüğünde üniversitemizde araştırmacı, bilgiye ulaşan, sabırlı ve kararlı bilim, spor insanları ve sanatçılar yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Harun Erdenay
Son güncelleme: 16:47 30.05.2020