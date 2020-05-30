Chelsea efsanesi Zola’dan flaş açıklama: ‘Sarri döneminde Hazard ve Willian…’

Chelsea efsanesi eski İtalyan golcü Gianfranco Zola, yıldız oyuncuların Mauricio Sarri’nin antrenman yöntemlerinden sıkıldığını ve çalışmalarda çok zorlandıklarını söyledi.

Sarri’nin o dönem yardımcılığını yapan Zola, beIN SPORTS’a yaptığı açıklamada özellikle Eden Hazard ve Willian’ın çok zorlandığının altını çizdi:

“Hazard ve Willian gibi yetenekli, bir maçı tek başına almayı bilen oyuncularımız vardı ancak egzersiz tipleri antrenman şekilleri nedeniyle çok zorlanıyorlardı ancak bu yöntemler diğerleri için gerekliydi.

Dürüst olmak gerekirse yöntemler harikaydı zira sıkılmalarına rağmen sezon boyunca uyguladılar ve bu yüzdendir ki herkesin düşmeye başladığı dönemde sezonun sonuna doğru yükselişe geçtik.” İLGİLİ HABER Cenk Tosun, Sözcü HaftaSonu`na konuştu: `Hayatımda iki Şenol var...`

Oyuncuların sürekli tekrara dayalı antrenmanlardan sıkıldığını da dile getiren efsanevi golcü buna rağmen “Başlarda, oyuncular ne yapıyorsak arkasında duruyorlardı, harikaydılar. Her şeyi takip ediyorlardı ama daha sonra haftalar geçtikçe tekrarlar ve oynadığımız maçların yoğunluğu nedeniyle oyuncular yoruldu ve sıkıldılar. Ancak sıkılmak işimizin bir parçası. Bazen sıkılmanız gerekir ama sıkıldığınızda ve buna rağmen devam ettiğinizde gelişiyorsunuz” dedi.

Zola kendi gençliğinden de örnek verirken söyle dedi: “Hatırlıyorum; futbol oynamayı öğrenirken örneğin topa vurma çalışmasını bile günde 300-400 kez yapıyordum. Yorulduğum zamanlar da oldu ancak tekrar tekrar yapmalıydım çünkü eğer bunun hayatımın bir parçası olmasını istiyorsam, içinden geçmem gereken süreç bu olacaktı.” Bir sezon sonunda Sarri, Juventus’un yolunu tutarken Zola da Lampard’ın gelişiyle takımdan ayrıldı. Zola futbolculuk döneminde ise Chelsea formasıyla 311 maçta 80 gole imza atmıştı.