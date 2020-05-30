Cenk Tosun, Sözcü HaftaSonu’na konuştu: ‘Hayatımda iki Şenol var…’

2014’te Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, 3 yıl içinde kendisini kanıtlamış ve hayalini kurduğu İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmuştu. A Milli Takım'ın da en önemli isimlerinden olan ve Everton'ın formasını sırtına geçiren Cenk'e İngiltere'de ulaştık. Muhabirimiz Ali Aydın'ın sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki forvet, kariyerinde babası Şenol Tosun ve Beşiktaş'ta kendisine ivme kazandıran Şenol Güneş'in çok önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Cenk Tosun, “Benim hayatımda iki Şenol var” diye bahsettiği dönüm noktasını şöyle anlattı: “Buralara gelmemde en büyük etkenler babam Şenol Tosun ve hocam Şenol Güneş'tir. Her zaman söylerim ‘İki Şenol'un hayatımda büyük yeri var. Babam, Almanya'daki çocukluğumdan bu yana her zaman yanımda olmuştur. Şenol Hoca, kötü oynadığım zamanlarda bile bana şans verdi. İngiltere'de forma giyemiyordum ama yine de A Milli Takım'a çağırdı. Ben de gollerle teşekkür ettim.”

‘Oğlunu Avrupa'ya gururla okumaya gönderen bir baba gibi bakıyordu’

Yıldız forvet, Beşiktaş'taki son maçında Şenol Güneş'in arkadan baktığı fotoğraf karesiyle ilgili “O videoyu 2-3 gün hüzünlü hüzünlü izlemiştim. Şenol Hoca, kalmamı istiyordu. ‘Bu seneyi de oyna seneye gidersin' diyordu. Ama en büyük hayalim olan Premier Lig'den teklif gelmişti. Hem Beşiktaş'a büyük para kazandıracaktım hem hayalime kavuşacaktım. İkisini başaracağım için bu şansı tepemezdim. Şenol Hoca da oğlunu Avrupa'ya gururla okumaya gönderen bir baba gibi bakıyordu sanki” dedi.

A Milli Takım'da çok iyi hava yakaladıklarını belirten Cenk, “Şenol Hoca kendisi de öğretmenlikten geldiği için genç oyuncularla tecrübeli isimlerin uyumunu güzel sağlıyor. Babacan bir tavırla yaklaşıyor, bu da olumlu hava yaratıyor. Avrupa şampiyonluğu için erken ama doğru yoldayız. Uyumumuz devam ederse şampiyonada ileriye gidebileceğimize inanıyorum. Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığımız başarının da sırrı Şenol Hoca'nın yarattığı güzel ortamdı” ifadelerini kullandı.

‘Euro 2020 oynansaydı, hastalıklar olmasaydı’

Cenk Crystal Palace’ta yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2020’ye yetişemeyecekti. Corona virüsü nedeniyle turnuvanın 2021'e ertelenmesi için “Bu benim için şans değil” ifadesini kullanıp “Keşke EURO 2020 oynansaydı da böyle bir hastalıktan bahsediyor olmasaydık. O kadar insan ölürken kendimi düşünerek ‘İyi ki ertelendi’ diyemeyeceğim. Eleme maçlarında iyiydim. 5 gol attım ve A Milli Takım'a katkı sağladım. O yüzden o turnuvada olmayı hak etmiştim. Allah'ım bana şans mı verdi, bilemiyorum” dedi.

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Cenk sakatlığıyla ilgili olarak “Ronaldo'nun nasıl bir fiziğe sahip olduğunu herkes biliyor. Çok çalışıyor ama o da sakatlanıyor. Çapraz bağ sakatlığı herkeste olabilir. Tedaviye başladım. Yüzde 100 hazır olduğumda sahaya çıkacağım” diye konuştu.

Cenk, eski hocasına övgüler yağdırdı: ‘Sergen Hoca başaracak’

2011-2014 yılları arasında formasını giydiği Gaziantepspor'da Sergen Yalçın ile birlikte çalışma fırsatı bulan Cenk Tosun, Yalçın'ın Beşiktaş'ta göreve gelmesini şöyle değerlendirdi: “Çok iyi bir insan olduğunu biliyorum. Futbolculuğunu zaten kenara bırakıyorum. Bence gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcusudur. Beşiktaş'a zor bir zamanda geldi ama başarılı olacaktır. Şu anki kadro bizim Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdığımız kadroyla aynı değil. Beşiktaş'ın kendi çocuğudur Sergen Hoca. Kendisine daha çok zaman verilmeli. Umuyorum başarılı olacaktır.”

‘Avrupa’da kupa yine gelebilir’

“Yakın zamanda olması zor gözükebilir ama ileride neden bir Türk takımı daha Avrupa'da kupa kazanmasın. Çok iyi takımlarımız ve yetenekli oyuncularımız var. Galatasaray, efsane bir takımla 2000’de başardı. İleride ülke olarak başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum.”

‘Çebi Başkan çok uğraştı’

“Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testi pozitif çıktığında kendisiyle konuştum. Aram çok iyidir. Yönetici olduğu zaman kendisine nazım geçerdi. ‘Başkanım önüme taş koymayın bırakın gideyim İngiltere'ye' diyordum. O da çok uğraştı. O yüzden yeri farklı bende.”

‘Geri dönmeyi düşünmedim’

“İngiltere’de forma giyemediğim dönemde ailem ve arkadaşlarım bana çok destek oldu. Hiç karamsarlığa düşmedim. Beşiktaş bizim yuvamız. İleride döner miyim? İnşallah ama yakın zamanda böyle bir şey düşünmedim.”

‘Premier Lig tam Merih’lik’

“Çağlar çok iyi oynuyor Leicester'da ve çok yakın zamanda daha iyi takıma gidecektir. Merih de buraya gelirse başarılı olur. Sert oynayan, kafa topuna iyi çıkan ve rakibini ısıran biri olduğu için burası tam onun ligi.”

‘Sevmiyorlar ama saygı var’

“Everton ile Liverpool arasında güçlü bir rekabet var. Maç günü şehrin bir tarafı kırmızı bir tarafı ise mavi oluyor. İki takım taraftarları birlikte eğleniyor. Birbirlerini çok sevmiyorlar ama saygı duyuyorlar. Bizim ülkede futbolun sadece spor olduğu unutuluyor.”

‘Buralar sıkıntılıydı, evden çıkmadık’

“İngiltere salgında Avrupa'daki en kötü yerlerden biriydi. Dışarıya çıkmadığımız için sıkıntımız olmadı. İki küçük çocuğum var, çok şükür onlarla iyi vakit geçirdim. Futbolu özledik tabii. Liverpool, Londra'dan daha iyi. Burası çok kalabalık olmadığı için alışverişlerimizi rahatça yapıyoruz.”

‘Gerçek Cenk’i gösteremedim’

“Marco Silva döneminde hocanın taktiğine uymadım, çok oynayamadım. Henüz yapmak istediklerimin tamamını gerçekleştirmedim. Gerçek Cenk'i görmediler. O yüzden burada kendimden daha fazla söz ettirmek istiyorum.”

‘Allardyce beni getirtti’

“Beni Sam Allardyce hoca çok istiyordu, o getirtti, o formayı bana verdi. 14 maçta 5 gol attım. Ancelotti'yle çok çalışma fırsatımız olmadı ama saygım sonsuz. Yaptığı işler ve çalıştırdığı takımlar ortada.”

Cenk Tosun’un ‘en’leri:

İngiltere'de en beğendin isimler: Virgil van Dijk ve Kevin de Bruyne.

En çok üzüldüğün maç: Lyon. Çok şanssız bir şekilde elenmiştik.

En sevindiğin: Benfica. Attığım gol çok güzeldi. Porto deplasmanında attığım da iyiydi.

En iyi maç: İç sahada Galatasaray’ı 3-0 yendiğimiz karşılaşma. 10-0 bitecek maçtı. Arkadaşlarıma boş kaleye atmaları için 4-5 pas vermiştim.

En kötü oynadığın maç: Çok var ya!.. (Gülüyor)