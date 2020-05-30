Ahmet Ağaoğlu: ‘Bilal ve Hosseini’nin opsiyon haklarını kullandık’

Trabzonspor’da Joao Pereira’nın imza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncuda da opsiyon kullanacaklarını ifade etti.

Devre arasında Kayserispor’dan transfer ettiği Bilal Başacıkoğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Fırtına, Başacıkoğlu’nun iki yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Başacıkoğlu 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında bordo-mavili forma giyecek. Öte yandan Trabzonspor, İranlı oyuncu Seyedmajid Hosseini’nin bu sezon sonu bitecek olan sözleşmesini de opsiyon hakkı kullanarak 2020-21 sezon sonuna kadar uzattı.

Trabzonspor, 1 yıllık opsiyon hakkını kullandığı Hosseini’ye 2020-21 sezonu için 600 bin euro garanti ücret ödeyecek. Bilal Başakçıoğlu için ise 2020-21 sezonunda 2 milyon 750 bin TL, 2021-22 sezonunda ise 2 milyon TL garanti ücret verilecek.