Beş futbolcuda corona virüsü çıkmıştı! Süper Lig ekibinden ilk tepki

Yeni Malatyaspor’da corona virüsü vakalarının artmasının ardından açıklamada bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, zor günlerden geçtiklerini kaydetti.

Virüs çıkan futbolcuların 14 gün kuralı ve tedavi sürecinin ardından sahalara döneceğini belirten Ravcı, “Kulüpte iç içe olduğumuz, her gün birlikte yemek yediğimiz arkadaşlarımızın testleri pozitif çıktı. Haliyle herkes tedirgin, herkes düşünceli. Açıkçası ben sayının artmasından korkuyorum” dedi.

Ligin başlamasına az bir süre kaldığının altını çizen Ravcı “Tam bir aşamaya geliyorsunuz, hastalık çıkıyor ve bazı futbolcularınız mecburi olarak tedaviye alınıyor. Şu an nasıl bir yol izleyeceğiz inanın bilmiyoruz. Kaç futbolcuyla hazırlanacağız. Pozitif futbolcular tekrar nasıl form yakalayacak, bunlar cevap bekleyen sorular. Olayın bir de psikolojik yönü var. İnanın diğer oyuncularımız da yaşadıkları sıkıntıları gelip bizimle paylaşıyorlar. Her şeye rağmen ligde çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaparak örnek bir mücadele ortaya koymak istiyoruz” diye konuştu.

Süper Lig maçlarının 12 Haziran'da yeniden başlayacağı resmen açıklanırken, Yeni Malatyaspor 13 Haziran'daki 27. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, 25 puanla 15. sırada yer alıyor.