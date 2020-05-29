Williams Formula 1’den çekiliyor

Motor sporları dünyasının en köklü takımından biri olan Williams Racing, Formula 1’den çekilmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce isim sponsoru olan ROKiT ile anlaşmasını fesheden Britanya kökenli şirket, yayımladığı bir açıklamayla Formula 1 tarafındaki hisselerinin tamamının satışa çıkarıldığını açıkladı.

Resmi sitedeki bildiride, “3-4 sezonluk iyi gidişatın ardından takımımız, son birkaç sezonda ciddi sorunlar yaşıyor. Gridde bulunan üç takım dışında geri kalanlar gelir/giderler arasındaki uçurum sebebiyle finansal dengeyi sağlamak kolay değil. 2021 senesinde FIA tarafından getirilecek sınırlamaların gelir dengesinde olumlu etkisinin olacağını düşünüyoruz. Son 9 ayda yaptığımız değişikliklerle yeni sezonu heyecanla bekliyorduk. Ancak tüm Dünya’nın karşı karşıya kaldığı bu sağlık krizi bizleri de etkiledi. Gelirlerimizin bu sebeple olumsuz etkileneceğini ön görüyoruz.

Williams Grand Prix Holding (WGPH), bu noktada değişikliğe gidilmesi gerektiğine inanıyor ve farklı stratejik olasılıklar üzerinde duruyor. Şirketin tüm hisselerinin satışa çıkarmak yaratıcı birçok duruma kapı açacaktır. Henüz doğru kararın ne olduğu konusunda kesin bir fikrimiz olmasa da ilgili taraflarla anlaşma zemini oluşturmak adına satış sürecini resmi olarak başlatıyoruz” denildi.

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Aynı açıklamada 2018 senesinde olan 130 milyon Sterlin’lik gelirin 2019 senesinde 96 milyon Sterlin’e gerilediği de belirtiliyor. Williams takımının patronu Claire Williams, geçtiğimiz günlerde malum kriz sebebiyle F1’in takım kaybedebileceğinden bahsetmişti.

FORMULA 1 TARİHİNİN EN KÖKLÜ MARKALARINDAN

Williams, 2014 senesinde Mercedes motorlarını kullanamaya başladı. Bu seneden itibaren ünlü takım arka arkaya 4 sene markalar şampiyonasında ilk 5’te yer almayı başarmıştı.

1977 senesinde kurulan Britanyalı ünlü takım, aynı senede Formula 1 macerasına başlamıştı. Williams; Scuderia Ferrari ve McLaren takımlarıyla birlikte 100’ün üzerinde yarış kazanma başarısını gösteren üç ekipten biri olarak griddeki yerini bugüne kadar koruyordu. Britanyalı markanın Formula 1 tarihinde 9 takım, 7 pilotlar şampiyonluğu bulunuyordu.