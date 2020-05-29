SON DAKİKA | TFF maç protokolü açıkladı! İşte yeni kurallar…

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat yayımlandı. Maçlarda kurallar nasıl olacak, neler yaşanacak?

Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat yayınlandı https://t.co/yGhb0hNNLt — TFF (@TFF_Org) May 29, 2020

işte dikkat çeken yeni kurallar…

15 DAKİKA ZAMAN FARKI

“Takım araçları ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapmalı ve aynı zaman farkı ile stadyumu terk etmelidir. Takım otobüsleri, takım malzeme araçları, hakem araçlarının birbirlerine uzak mesafede park etmeleri gerekmektedir.”

TOP TOPLAYICILAR

“Müsabakada taç çizgilerinde 2'şer, kale arkalarında 1'er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapar. Top toplayıcıların yaşları 20 ile 30 yaş arasında olmalıdır. Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır. Her top toplayıcıda topları dezenfekte etmek için dezenfektan ile hijyenik tek kullanımlık bez bulunmalıdır”

“EN AZ 15 TOP OLACAK”

“Müsabakalarda en az 15 top kullanılır. Müsabaka toplarının maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edilmesi, kapalı bir alanda muhafaza edilerek 4. Hakem tarafından toplar teslim alınıncaya kadar kimsenin temas etmesine izin verilmemesi zorunludur. Topların eşit aralıklarla saha kenarına dizilmesi sağlanır. Maç öncesi, devre arası ve maç sonunda müsabaka topları dezenfekte edilir. Ayrıca müsabaka esnasında oyun dışında kalan toplar top toplayıcılar tarafından dezenfekte edilerek saha kenarındaki yerine konulur.”

YEDEK KULÜBESİNDE MESAFE

“Yedek kulübesinde bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır. Akredite edilmiş görevliler yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde aralarında 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.”

SORUMLULUK EV SAHİBİNE AİT

“Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir.”

ATEŞ ÖLÇÜMÜ OLACAK

“Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, ev sahibi kulüpler tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı her iki kulübün takım doktorlarının ve TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörünün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmaz.”

MAÇTAN ÖNCE TEST

“Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak tüm görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.”

BASIN MENSUPLARINA TEST

“Müsabakalarda görev alacak medya mensuplarına her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) TSYD'nin kontrolü ile görev yaptıkları medya kuruluşu tarafından, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.”

“OYUNDAN ÇIKAN MASKE TAKAR”

“Stadyuma girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler stadyuma giriş yapamaz. Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.”

“MIXED-ZONE RÖPORTAJI YOK”

“Müsabaka sonu Karma Alan (Mixed-Zone) uygulaması ve röportajları yapılmaz. Basın Çalışma Odası ile Foto Muhabirleri Çalışma Odası maç sonu kullanılmaz. Hijyen tedbirleri nedeniyle müsabakanın başlamasından önce takım soyunma odalarından görüntü alınmaz.””

“5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ”

“Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir.”

SEYİRCİSİZ OLACAK

“Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019 – 2020 Sezonunda kalan müsabakalar seyircisiz olarak oynanır.” “Bir seyircisiz müsabakada en fazla 296 kişi stadyumda yer alacak”

20 METRE ARALIKLA

“Yedek Kulübelerine ve saha kenarına 20'şer metre ara ile el antiseptiği konulması zorunludur.”