Sivasspor’da Fernando şoku! En az 6 hafta yok…

Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’da sakatlığı bulunan; Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'nin sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Demir Grup Sivasspor´umuzda sakatlığı bulunan; Brezilyalı sporcumuz Fernando Andrade’nin sağlık durumu hakkında kulüp doktorumuz Burak Ayyıldız resmi internet sitemize açıklamada bulundu. pic.twitter.com/qJmxfVaBGo — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 29, 2020

Doktor Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı “Oyuncumuz Fernando Andrade geçtiğimiz hafta yaptığımız akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele neticesinde sakatlandı. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin en az altı hafta sürmesini planlıyoruz.”