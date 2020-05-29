NBA, takım menajerleriyle sezon formatını tartışıyor

NBA yönetimi geçtiğimiz hafta ligdeki tüm takım genel menajerlerine bir anket gönderdi. The Ringer yazarı Kevin O’Connor’ın haberine göre NBA Başkanı Adam Silver sonuçları ankete katılan kişilere açıkladı.

O’Connor’ın kaynağını açıklamadığı haberine göre, GM’lerin yarısı normal sezonun devam etmesini istiyor. GM’lerin yarısından biraz fazlası konferans farklı gözetmeden 16 takımlık bir playoff sistemi istiyor.

GM’lerin yüzde 75’i playoffa katılacak takımların mini bir turnuvayla belirlenmesini isterken yüzde 25’i ise normal sezon ve playoff ilk turu yerine Dünya Kupası’nda yapıldığı gibi grup sistemine geçilmesini istiyor.

İsmi açıklanmayan bir GM, Başkan Silver’la yaptıkları görüşmeye istinaden O’Connor’a, “Herhangi bir sisteme bağlılık gibi bir durum kesinlikle yoktu. Amaç daha fazla bilgi toplamak üzerineydi” dedi.

Bir başka kişi ise, “Silver’ın bu anketi çok da ciddiye almıyor. Çünkü menajerlerin her birinin verdiği kararın takımları için iyi olanı gözetmekten öteye gitmediğinin farkında” diye konuştu.

SEZON DISNEY ORTAKLIĞIYLA BAŞLAYACAK

NBA geçtiğimiz hafta ligi yeniden başlatma konusunda Disney ile görüşme halinde olduğunu açıklamıştı. Lig yönetimi sezonu yeniden başlattıkları takdirde maçların Orlando, Florida’da bulunan Disney's ESPN Wide World of Sports Complex’te seyircisiz olarak oynanmasını istiyor. Buna karşın sezonun hangi formatta devam edeceği belirsizliğini koruyor.

NBA’de 2019/20 sezonu 11 Mart’ta corona salgını sebebiyle askıya alınmıştı. Takımlar normal sezonda 63 ila 67 arasında bir maç sayısını geride bırakmıştı.

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