La Liga’da yeni sezon 12 Eylül’de başlayacak

İspanya’da La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanyol gazetesi MARCA’nın düzenlediği forumdaki konuşmasında 1. ve 2. ligler için sezonun 11 Haziran’da geri döneceğini açıklamıştı.

Tebas aynı şekilde bir aksilik olmaz ve sezon tamamlanır ise 12 Eylül’de 2020/2021 sezonunu başlatmayı planladıkları söyledi. Lig başkanı, “Bir aksilik olmazsa 11 Haziran’da başlayacağız. 130’dan fazla LaLiga çalışanı bulunuyor ve her şey yeni yöntemlerle yapılmalı; seyahatler, organizasyon, her şey… İyi hazırlandık ve en önemli gün ligi bitirdiğimizde olacak. Bir sonraki sezon 12 Eylül’de başlayacak” şeklinde konuştu.

Tebas dün yaptığı açıklamalarda geri dönecek futbol sezonunun ayrıntılarını açıklamıştı.

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