SON DAKİKA | Gaziantep FK’da corona pozitif çıktı! İdman iptal…

Gaziantep FK, yapılan corona virüsü testlerinde bir kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada “28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir. Saygılarımızla” ifadelerine yer verildi.

MALATYASPOR’DA 4 FUTBOLCU POZiTiF ÇIKMIŞTI

Dün yapılan testlerin ardından Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, 4 futbolcu ve 1 personelde yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve üç futbolcunun da şüpheli vaka olduğunu açıklamıştı.