Galatasaray’ın yıldızı İnci Güçlü, Barcelona’da!

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05’lik pivot İnci Güçlü’yü kadrosuna kattı. 5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, sarı kırmızılı ekiple 2016-17 sezonunda EuroCup ikinciliği, 2017-2018 sezonunda ise EuroCup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya’da devam edecek.

WELCOME TO YOUR NEW HOME @GucluInci!

El @FCBbasket_fem incorpora a la jove jugadora turca de 21 anys i 2,05m d'alçada!

#ForçaBarça pic.twitter.com/rkmOXU1C9i

— Barça Esports Amateurs () (@BarcaAmateurs) May 29, 2020