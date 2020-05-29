Galatasaray’ın yıldızı İnci Güçlü, Barcelona’da!

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05’lik pivot İnci Güçlü’yü kadrosuna kattı. 5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, sarı kırmızılı ekiple 2016-17 sezonunda EuroCup ikinciliği, 2017-2018 sezonunda ise EuroCup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya’da devam edecek.

WELCOME TO YOUR NEW HOME @GucluInci! El @FCBbasket_fem incorpora a la jove jugadora turca de 21 anys i 2,05m d'alçada! #ForçaBarça pic.twitter.com/rkmOXU1C9i — Barça Esports Amateurs () (@BarcaAmateurs) May 29, 2020

Barcelona’nın resmi hesabından bir videosu yayınlanan Güçlü, bu yeni projeye katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken yeni takım arkadaşlarıyla ve teknik kadroyla tanışmak için sabırsızlandığınu söyledi.

1999 yılında Adana´da doğan 2.05´lik pivot, 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray´a transfer oldu.

Genç yaşına rağmen Galatasaray ile 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Güçlü, Katalan ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Barcelona Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Isaac Fernández’in bu transferi özellikle istediği Katalan ekibinin resmi internet sitesinde belirtildi.

Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.