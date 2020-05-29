Eski Playboy modeli Anamaria Prodan’ın yeni hedefi kulüp satın almak!

Romanya basınında yer alan habere göre; eski Playboy modeli Anamaria Prodan, kulüp satın almaya karar verdi. Daha önce ünlü futbolcuların menajerliği de yapan Prodan’ın ülkesinin takımlarından FC Hermannstadt’ı almak için hazırlıklarda bulunduğu belirtildi.

KULÜBÜN BORCU 700 BİN EURO

47 yaşındaki Prodan, kendisine sorulan “Corona virüs sonrası neler yapmayı planlıyorsunuz?” sorusuna, “Şu an bilmiyorum ancak hedefimde futbol kulübü almak var” yanıtını vererek iddiaları daha da alevlendirdi.

Daha önce Romanya futbolunun efsane isimlerinden Adrian Mutu’nun menajerliğini üstlenen ve 2016 yılında Nicolae Stanciu’nun Steaua Bükreş’ten Anderlecht’e 9 milyon Euro’ya transfer olmasında etkin rol üstlenen Anamaria Prodan, geçmişte yetişkin dergilerine poz vermesinin kulüp satın almasına engel olmayacağını savunuyor.

‘KIZIM POZ VERMEK İSTESE İZİN VERİRİM’

“Yetişkin dergilerinde poz vermemde yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum” diyen Prodan, “Hatta kızım poz vermek isterse, bunu yapmasına izin veririm” ifadelerini kullandı.