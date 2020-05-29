Diego Costa vergi kaçakçılığı nedeniyle hapis cezasıyla yargılanacak!

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid’in forveti Diego Costa, 2014 yılında Chelsea’ye transferinde bazı evraklar ve ödemelerle ilgili bilgileri vermediği için hapis cezası alabilir. İspanya basınında yer alan habere göre; 1 milyon euro’nun üzerinde bir vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen yıldız futbolcu 6 ay hapis cezasıyla yargılanacak.

Costa hakkında düzenlenen iddianamede, yıldız futbolcunun 1 milyon 371 bin 98 euro değerindeki imaj haklarından elde ettiği geliri yasa dışı yollardan akladığı suçlaması yapıldı. 4 Haziran’da gerçekleştirilecek duruşma öncesinde savcılar, 31 yaşındaki futbolcunun 6 ay hapis cezası almasının yanı sıra 507 bin 208 euro para cezasına çarptırılmasını istedi.

İspanya’daki yasalar, şiddet içermeyen 2 yıl ceza altındaki suçların para cezasına çevrilmesine izin veriyor. Costa’nın hapis cezasından kurtulması için 500 bin euro cezanın yanı sıra 36 bin 500 euro ödemesi gerekiyor.

Barcelona’nın kaptanı Lionel Messi ve babası Jorge, 2017’de İspanya’yı dolandırmaktan suçlu bulundu ve 21 ay hapis cezası aldı. Arjantinli futbolcu 252 bin euro para cezası ödeyerek hapis cezasıdan kurtulurken bu yargılama nedeniyle bir dönem Barcelona’dan ayrılmayı düşündüğünü itiraf etmişti.

Bir başka dünya yıldızı Cristiano Ronaldo da Ocak 2019’da vergi kaçakçılığından para cezasına çarptırıldı. Yargılama için İtalya’dan gelen Portekizli futbolcu, 23 aylık hapis cezasından kurtulmak için büyük miktarda bir ödeme yapmak zorunda kaldı.