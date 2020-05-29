Denizlispor’da corona virüsü testlerinin sonucu belli oldu

Yukatel Denizlispor’da teknik heyete, futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinin sonucunun negatif olduğu açıklandı. Yeşil-siyahlı kulüp, takıma dün ikinci kez corona virüsü testi yapıldığını bildirdiği açıklamada, “Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır” ifadelerini kullanıldı.

Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/KkjO8V0BPM — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) May 29, 2020