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Denizlispor’da corona virüsü testlerinin sonucu belli oldu

Süper Lig ekibi Denizlispor, corona virüsü testlerinin sonuçlarını paylaştı

21:12 -
Haberler Denizlispor
Denizlispor’da corona virüsü testlerinin sonucu belli oldu

Yukatel Denizlispor’da teknik heyete, futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinin sonucunun negatif olduğu açıklandı. Yeşil-siyahlı kulüp, takıma dün ikinci kez corona virüsü testi yapıldığını bildirdiği açıklamada, “Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır” ifadelerini kullanıldı.

Corona denizlispor