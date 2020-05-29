Brendan Rodgers’tan corona itirafı! Mart ayında…

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City’nin teknik direktörü Brendan Rodgers’tan corona virüsü itirafı geldi.

BBC Radyo’ya konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Mart ayında corona virüsüne yakalandığını ancak tedavi sonrası tamamen iyileştiğini söyledi.

Eşiyle birlikte virüsü kaptıklarını söyleyen Rodgers, “Virüsü kaptıktan bir hafta sonra koku ve tat duyularımı kaybettim. Hiç gücüm yoktu ve gerçekten bununla mücadele ettim. Eşim de aynı şekildeydi. Test olduk ve pozitif çıktık. Yürürken bile zorlanıyorduk” ifadelerini kullandı.

Zor zamanlar yaşadığını söyleyen Rodgers, “10 metre yürüyünce bile yoruluyordum. Koşuya gittim ama koşamadım. Gerçekten kendimi güçsüz hissediyordum. İştahım yoktu ve üç hafta boyunca hiç tat almadan beslendim. Çok garipti” dedi.

Rodgers, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın ardından corona virüsüne yakalanan ikinci Premier Lig teknik direktörü oldu.

Maçların yeniden başlamasına karar verilen Premier Lig’de tüm oyuncular ve personel haftada iki kez test edilecek ve antrenmanlara küçük gruplar halinde çıkılacak.

Yapılan 2752 testten şimdiye kadar 12 pozitif sonuç çıkarken 20 Premier Lig takımının hepsi ligin 17 Haziran’da yeniden başlamasına onay verdi.