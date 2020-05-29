Beşiktaş’a oyna-kazan modeli geliyor!

Beşiktaş yönetimi, futbolcularla önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Listenin başında Gökhan Gönül, Atiba ve Caner Erkin isimleri yer alırken siyah-beyazlı yönetimden yeni bir format geliyor. Mevcut maaşlara indirim uygulayacak olan yönetim, sözleşmelere düşük garanti ücret artı maç başı koyacak. Böylece daha çok oynayan daha çok kazanmış olacak ve takım içindeki forma rekabeti kızışacak.

AHMET NUR ÇEBİ ONAY VERDİ

Siyah-beyazlı yöneticilerin, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye mevcut futbolcuların yüklü kontratlarının önüne geçmek için böyle bir öneride bulunduğu ve Çebi'nin de onay verdiği öğrenildi. Gökhan, Atiba ve Caner Erkin'e yapılacak yeni teklifin senelik ücretlerinin bir hayli altında olacağı öğrenildi.

Domagoj Vida'yla yapılan anlaşmadaki yüksek maç başı ücrette indirim yapılacak ve tüm takıma ortalama bir rakam belirlenecek. Böylece maaş dengesizliğinin de ortadan kalkması sağlanacak.