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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den futbolcularla toplantı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde futbol takımıyla bir araya geldi.

19:48 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den futbolcularla toplantı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın antrenmanına gelerek oyuncularla buluştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularımızla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah-beyazlılara, yeniden başlayacak lig öncesi bir konuşma yaptı ve başarılar diledi.

Ahmet Nur Çebi beşiktaş