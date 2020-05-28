Türkiye Boks Federasyonu’ndan açıklama! ‘Katil katildir, ülkemizi temsil etmemiştir’

Muğla’da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar’ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu için medyada yer alan ‘Milli Boksör’ ve ‘Boksör’ ifadeleri nedeniyle Türkiye Boks Federasyonu resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Kasten yaralama, cinsel saldırı ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 14 ayrı suçu bulunduğu ortaya çıkan Selim Ahmet Kemaloğlu’nun Türkiye’yi hiçbir zaman milli forma ile temsil etmediğini açıklayan federasyon önemli bilgiler paylaştı. İşte Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklama:

ÖNCE DÖVDÜ SONRA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli mahallesindeki bir evde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 4 gün önce tartışma çıktı. Milli boksör Kemaloğlu kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendisini de bıçakla yaralayan Kemaloğlu, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kemaloğlu'nun yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.