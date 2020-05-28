Stuttgart’tan harika geri dönüş! | Stuttgart 3-2 Hamburg

Bundesliga 2’nin zirve yarışında üst üste yaralar alan iki takım, Stuttgart ile Hamburg, kozlarını Mercedes-Benz Arena’da paylaştı.

Maça konuk ekip Hamburg etkili başladı ve dakikalar 16’yı gösterirken Joel Pohjanpalo’nun attığı gol ile karşılaşmayı 1-0’a getirdi. İlk yarının bitimine dakikalar kala lacivert siyahlı konuk ekip Aaron Hunt’un penaltıdan attığı gol ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının geri kalan kısmında başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına 2 farklı üstünlükle gitti.

İkinci yarıya ilk yarının aksine daha iyi başlayan ev sahibi Sttutgart 47. dakikada Japon yıldızı Wataru Endo ile farkı bire indirdi.

Ev sahibi ekip golü bulmanın etkisiyle rakibi üzerinde baskıyı arttırdı ve dakikalar 60’ı gösterirken Ivan Gonzalez’in attığı gol ile skoru eşitlemeyi başardı.

Mücadelenin son dakikaları heyecan artarken ev sahibi Stuttgart 90+2. dakikada Gonzalo Castro’nun golü ile skoru 3-2’ye getirdi ve muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Alınan bu skorun ardından Stuttgart puanını 45’e yükseltirken, konuk ekip Hamburg 46 puanda kaldı.

Stuttgart 29. haftada Dynamo Dresden deplasmanına konuk olurken, Hamburg ise sahasında Wehen Wiesbaden’i ağarlayacak.