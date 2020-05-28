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SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor’da corona şoku! Dördü futbolcu 5 kişi…

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, bugün yapılan testler sonucunda 4 futbolcu ve 1 personelde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca 3 futbolcunun da test sonucunun şüpheli olduğu ifade edildi.

19:45 -
Haberler Futbol
SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor’da corona şoku! Dördü futbolcu 5 kişi…

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, 4 futbolcu ve 1 personelde yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını, üç futbolcunun da şüpheli vaka olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Yapılan testler neticesinde, dört futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanılmış, üç de şüpheli vaka tespit edilmiştir. Ayrıca daha önce Covid-19 testi pozitif sonuçlanan bir personelimizin testi negatif sonuçlanmış, bir futbolcumuzun testi ise tekrar pozitif sonuçlanmıştır.”

Süper Lig maçlarının 12 Haziran’da yeniden başlayacağı resmen açıklanırken, Yeni Malatyaspor 13 Haziran’daki 27. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, 25 puanla 15. sırada yer alıyor.

 

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Son güncelleme: 20:36 28.05.2020