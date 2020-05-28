SON DAKİKA | Süper Lig ve Türkiye Kupası programı açıklandı!

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak ve seyircisiz oynanacak. Maçlarda Almanya Bundesliga'da corona virüsü sonrasında yürürlüğe sokulan kural gibi takımlar 5 tane oyuncu değiştirebilecek ve fikstür deplasmanlı olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final rövanş maçlarının tarihleri de açıklandı. 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü ise Alanyaspor-Antalyaspor maçları oynanacak. Ligin açılışı olan 12 Haziran’da saat 21.45’te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak.

İşte program;

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TÜRKİYE KUPASI’NDA PROGRAM

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programı açıklandı. Karşılaşmalar 16 ve 18 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak.

16 Haziran Salı

20.45 Fenerbahçe – Trabzonspor

18 Haziran Perşembe

20.45 Aytemiz Alanyaspor – Antalyaspor