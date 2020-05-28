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SON DAKİKA | Süper Lig ve Türkiye Kupası programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programını ve Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programını açıklandı

18:39 -
Haberler Futbol
SON DAKİKA | Süper Lig ve Türkiye Kupası programı açıklandı!

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak ve seyircisiz oynanacak. Maçlarda Almanya Bundesliga'da corona virüsü sonrasında yürürlüğe sokulan kural gibi takımlar 5 tane oyuncu değiştirebilecek ve fikstür deplasmanlı olacak. Türkiye Futbol Federasyonu,  Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final rövanş maçlarının tarihleri de açıklandı. 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü ise Alanyaspor-Antalyaspor maçları oynanacak. Ligin açılışı olan 12 Haziran’da saat 21.45’te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak.

İşte program;

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TÜRKİYE KUPASI’NDA PROGRAM

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programı açıklandı. Karşılaşmalar 16 ve 18 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak.

16 Haziran Salı

20.45 Fenerbahçe – Trabzonspor

18 Haziran Perşembe

20.45 Aytemiz Alanyaspor – Antalyaspor

süper lig Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 19:14 28.05.2020