Real Madrid gözünü kararttı! Pogba için dört futbolcu

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Manchester United’da bu sezon sakatlığı nedeniyle 39 karşılaşma kaçırıp son maçına ise Aralık’ta çıkan Paul Pogba için dört futbolcusunu vereceği bir takas önerdi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Zidane, Dünya Kupası kazanan vatandaşını kadroya katmak istiyor. İspanyol devi, Pogba için Manchester United’a James Rodriguez, Martin Odegaard, Lucas Vazquez ve Brahim Diaz’ı önerdi. Ancak haberde United’ın futbolcuyu satmayı düşünmediğini belirtildi.

AYLARDIR FORMA GİYMEDİ!

Son 90 dakikalık maçına Eylül’de çıkan ve ardından Aralık ayında oynadığı iki maçta 71 dakika forma giyen Pogba’nın futbola verilen arada iyileşmesi ve kondisyonunu yükseltmesi nedeniyle Kırmızı Şeytanlar’ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba’yı Bruno Fernandes ile orta sahada birlikte kullanmak istiyor.

RODRIGUEZ İSTENİLENİ VEREMEDİ, DIAZ YENİ TRANSFER EDİLDİ

Real Madrid’in 2014 yılında Monaco’dan transfer ettiği James Rodriguez, Santiago Bernabeu sakinlerini forma giydiği dönemde heyecanlandırmadı. 2017 ile 2019 yıllarında Bayern Münih’te kiralık forma giyen Kolombiyalı, sezon başında takıma geri döndü.

Martin Odegaard, 2015 yılında henüz 16 yaşındayken Norveç’in Stromsgodset takımdan transfer oldu. Sadece iki kez Real Madrid A takımıyla sahaya çıkan Norveçli, Heerenveen ve Vitesse’ye kiralandıktan sonra bu sezon Real Sociedad ile bu sezon etkili bir performans sergiledi.

Takasta adı geçen diğer iki oyuncudan Vazquez, Real Madrid alt yapısından yetişirken, Diaz da Ocak ayında Manchester City’den transfer edildi.