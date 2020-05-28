Premier Lig ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu!

Futbolseverlerin merakla beklediği haber geldi. Dünya futbolunun önemli liglerinden İngiltere Premier Ligi’nin başlayacağı tarih belli oldu. Corona virüsü nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Premier Lig’de de erteleme olmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından Premier Lig’in 17 Haziran’da başlayacağı açıklandı.

PREMİER LİG BAŞLIYOR!

İngiltere Premier Lig sezonu 17 Haziran'da başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan ligin ilk gününde, Manchester City – Arsenal ve Sheffield – Aston Villa maçları oynanacak.

Lig, 19-20 Haziran tarihinde normal fikstürle devam edecek.

Premier Lig'e koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta ara verilmişti.

Şimdiye kadar Premier Lig'deki 2.752 oyuncu ve personele koronavirüs testi yapıldı, 12 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Premier Lig'deki oyuncu ve personele iki haftada bir test yapılmaya devam edileceği belirtiliyor.