Muriqi’e İtalya’da talip var

Fenerbahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi adı Avrupa kulüpleri ile anılmaya devam ediyor.

Özellikle İngiliz kulüplerin peşinde olduğu öğrenilen Vedat Muriqi için bir iddia da İtalyan basınından geldi. Serie A ekiplerinden Lazio’nun, 26 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklamaya başlayacağı öne sürüldü. Muriqi hakkında yapılan haberlerde Fenerbahçe’nin maddi durumunun da ön plana çıkarıldığı, sarı-lacivertli yönetimin; Vedat Muriqi ile Altay Bayındır için ciddi bir teklif almaları durumunda satışlarına onay verebileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 28 maça çıkan Muriqi, süre aldığı bu maçlarda 15 gol 6 da asistlik performansa imza attı.

Golcü oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.