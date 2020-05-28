Lokomotiv Moskova’da 4 futbolcuda corona pozitif!

Liglere devam etme kararı alan Rusya’da, Lokomotiv Moskova’nın dört futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Maçların yeniden başlamasına hazırlanmak için Bakovka’daki tesislere giden futbolcular, corona virüsü testinden geçti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev’in testlerinin pozitif olduğu öğrenildi.

Futbolcuların hiçbir semptom göstermediği ve kendilerini iyi hissettikleri belirtilirken evde izolasyona alındıkları ifade edildi.

Kulüp ise belirlenen sağlık protokolleri çerçevesinde çalışmalarına devam edecek. Rusya’da maçların 21 Haziran’dan itibaren yeniden başlaması planlanıyor. Lokomotiv Moskova 23. hafta maçında evinde Orenburg ile karşı karşıya gelecek.