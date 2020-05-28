Liverpool yayıncı kuruluşun indirim talebine karşı çıktı

İngiltere Premier Lig’de 25 puan farkla lider durumda olan Liverpool ve beraberindeki kulüpler geri dönüş öncesi yayıncı kuruluş ile bir araya geliyor…

Pandemi sonrası yeniden dönüşe hazırlanan Premier Lig için yayıncı kuruluş kulüplere yapacağı ödemede toplam 330 milyon Sterlin indirim talep etmişti.

20 kulübün tüm finans direktörlerini bilgilendiren Premier Lig yönetimi corona virüsü döneminde oynanmayan maçlar nedeniyle yayıncının indirim yapmak isteğini belirtmişti.

DEĞERİN DÜŞECEĞİ SAVUNULUYOR

Sezonda 128 canlı maç gösterme hakkına sahip olan Sky sezonun geri kalanının seyircisiz oynanacak olması nedeniyle ürünün değerinin düşeceğini savunuyor.

Premier Lig’in yayıncısı Mart ayının ortalarında İngiltere’de futbolun askıya alınmasının ardından sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle yaklaşık 330 milyon Sterlin iade istiyor.

Ancak başta Liverpool olmak üzere aralarında Tottenham ve West Ham United’ın da bulunduğu kulüpler bu talebe karşı çıktı.

Seyircinin maçlara katılamayacak olması nedeniyle televizyonda izlenme oranının artacağını düşünen kulüpler yayıncının bu isteğine itiraz edecek. Tüm dünyada diğer spor oyunlarının durmuş olması nedeniyle futbola ve lige olan ilginin artacağını savunan kulüpler kalan 47 maçın yayını için bu isteğe karşı çıkacak.

Premier Lig’in 2019-2022 sezonları arasındaki yayın haklarının önemli bir kısmı, toplam 4,464 milyar sterlin (23,5 milyar lira) karşılığında iki kanala satılmıştı.