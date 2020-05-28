İspanya futbola dönüyor! Tarih açıklandı…

La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 11 Haziran Perşembe günü Sevilla – Real Betis derbisiyle yeniden başlayacağını açıkladı.
Hem La Liga, hem de Segunda Liga’da tüm maçların ise 19 Haziran’da tamamen başlayacağını duyurdu.
İşte La Liga tarafından alınan açıklamalar…
- Hem hafta içerisinde, hem hafta sonunda her gün maç oynanacak. Fikstür, bu programa göre yeniden düzenlenecek.
- İkinci Lig sona erdikten sonra 2 Ağustos’a kadar yükselme maçları sona erecek.
- Planlanan sağlık protokolü, korunacak ve bunun üstünden devam edilecek.
- 1 Haziran’dan itibaren takım halinde antrenmanlar başlayacaktır.
- İspanya Finansal Fair Play kuralları, kulüplerin yaşadığı zorlukları nedeniyle rafa kaldırılmıştır.
- Bulaşıyı önlemek için maksimum kontrol ve güvenlik devam edecek.
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