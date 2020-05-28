Fenerbahçe Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası’nda program belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamayla Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç fikstürü belli oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmalar için program açıklandı. Fenerbahçe ile Trabzonspor’un yarı final rövanş karşılaşması tarihi de belirlendi. İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç fikstürü…

KUPA’DA FİKSTÜR BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası’nda fikstür açıklandı. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Trabzonspor yarı final rövanş karşılaşması 16 Haziran 2020 Salı akşamı saat 20.45’te yapılacak.

Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşması ise 18 Haziran 2020 Perşembe akşamı saat 20.45’te oynanacak.