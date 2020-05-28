Eski karma dövüşçüsü Sam Stout’u yıkan haber! 1 aylık kızını kaybetti

Ultimate Fighting Championship’te (UFC) 20 maça çıktıktan sonra 2015 yılında emekli olan ünlü karma dövüş sporcusu Sam Stout, sosyal medya hesabından yasa boğan bir haber paylaştı. Hastalığı bulunan 1 aylık kızı Sydney Love’un gece uykusunda hayata gözlerini yumduğunu belirten Sam Stout, yaşadıklarına hala inanamadığını belirtti.

Kızının tedavisi için yardım kampanyası başlatılan günün gecesinde hayatını kaybeden Sydney Love, Sam Stout ve eşi Jessie’yi yıktı. Uzunca bir sosyal medya mesajı ile kızına veda eden Sam Stout, “Onu kurtarmakta geç kaldık” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz ay kızının doğması ile hayatındaki en mutlu günlerden birini yaşadığını belirten Sam Stout, takipçileri ile şu cümleleri paylaştı:

“Hala gerçekmiş gibi gelmiyor. Hayatımız boyunca bunun etkisinden kurtulamayacağız. Bize destek olan insanlara, destekleri ve sevgileri için teşekkür ederiz. Seni seviyoruz Sydney…”

Stout’un yaptığı bu paylaşımın ardından yardım kampanyasına adeta destek yağdı. Paylaşımdan önce 3 bin pound civarında olan toplanan yardım, Stout’un kızını kaybettiğini açıklamasının ardından 17 bin pound’a yaklaştı.