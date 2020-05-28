Dean Smith’in babası corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’yı çalıştıran Dean Smith, babası Ron Smith’i kaybetti. Corona virüsüne yakalanan 79 yaşındaki Ron Smith, tedavi gördüğü hastanede dört hafta süren yaşam savaşını kazanamadı. Aston Villa Kulübü, Dean Smith’in babasının anısına bir paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan paylaşımda “Aston Villa ailesi, teknik direktörümüz Dean Smith’in babası Ron Smith’in 70 yaşında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Hayatı boyunca takımımızı destekleyen ve uzun süre stadyumumuzda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ron Smith, çok sevdiği kulübü oğluna emanet ederek aramızdan ayrıldı” denildi.

Altı yıl önce bunama hastalığına yakalanan Ron Smith’in evde bakımda olduğu, dört hafta önce ise corona virüsüne yakalandığı belirtildi. Ron Smith’in, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği açıklandı.

İLGİLİ HABER Eski karma dövüşçüsü Sam Stout`u yıkan haber! 1 aylık kızını kaybetti