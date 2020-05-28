Beşiktaş kalecisini buldu

Maddi sıkıntılar nedeniyle ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş'ın kaleci transferindeki hedefi belli. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'de ikinci kaleci konumundaki Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi.
Başakşehir'le 2021 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek milli eldivenle prensipte anlaşan Kartal'da Başkan Ahmet Nur Çebi, Göksel Gümüşdağ'ı ikna edip transferi bitirmeye çalışacak.
Volkan Babacan, Mert Günok'un başarılı performansı nedeniyle yedek kaldığı Başakşehir'den ayrılıp Beşiktaş'ta birinci kaleciyi olmayı iple çekiyor. 31 yaşındaki tecrübeli eldivene onay veren Teknik Direktör Sergen Yalçın, göreve geldiğinden beri kalede yerli bir ismi görmek istediğini dile getirmişti.
Karius'la yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam, 8 haftalık bölümü Utku ve Ersin'le tamamlayıp yeni sezona Volkan'la başlamayı planlıyor.