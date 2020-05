Arsenal Başkanı Sir Chips Keswick emekli oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Başkan Sir Chips Keswick’in 7 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrıldığını duyurdu.

Şubat ayında 80. yaşına giren Sir Chips, 2005’ten beri Arsenal yönetim kurulu üyesiydi. 2013 yılında başkanlık görevini bırakan Peter Hill-Wood’un yerine göreve gelen Keswick’in ayrılığı resmen açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sir Chips’in Arsenal Futbol Kulübü’ne son 15 yıl içinde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak yaptığı her şey için şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz” denildi.

Emekliye ayrılmasının ardından açıklama yapan Keswick, “Bu büyük futbol kulübünün başkanı olmak bir onurdu. Arsenal hayatımda her zaman özel bir yere sahipti ve gelecekte de böyle kalacak. Emekliliğimi küresel kriz patlamadan önce sezon sonunda gerçekleştirmek üzere planlamıştım” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Kulüp, yönetim kurulu ve yürütme ekibi Stan ve Josh (Kroenke) ile emin ellerde. Arsenal’in bu durumdan güçlü bir şekilde çıkacağını biliyorum.”

