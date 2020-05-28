Ali Koç’tan yerli devrimi!

Pandemi sürecini tam mesai çalışarak geçiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon için önemli kararlar aldı. Göreve geldiğinde sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe Phillip Cocu ve altyapının başına David Badia'yı getirip yabancı modeline geçen Ali Koç, bu hamlenin başarısız sonuçlanmasının ardından yerliye dönüş devrimini harekete geçirmeye karar verdi.

Başkan, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymiş yerli antrenörlere görev verecek.

KOŞUKAVAK ALTYAPIYA

Yeni sezonda sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirilecek. Belözoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada “Eylülde benim için yeni bir sayfa açılacak” diyerek sinyali vermişti.

Erol Bulut'un teknik direktörlüğe getirilmesi an meselesi. Bulut'un ekibinde Mehmet Aurelio, Serkan Reçber, Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı'nın görev alması bekleniyor.

Altyapı ile A Takım arasındaki koordinasyonu sağlayacak isim ise Altay'ın Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak olacak.