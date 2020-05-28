Acun Ilıcalı satın alacağı kulübü açıkladı

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında canlı yayın konuğu oldu. Ilıcalı, takımı Fenerbahçe ve almak istediği kulüp hakkında merak edilen sorulara samimi yanıtlar derdi. İşte Ilıcalı’nın açıklamaları…

‘FENERBAHÇE ÇOCUKLUK AŞKIM’

”Hayatımda böyle önemli mutlulukları düşündüğüm zaman, bunların içinde bariz derecede Fenerbahçe ağırlığı var. Başarılarda çok mutlu oldum. Türk halkı benimle nasıl bütünleştiyse, ben de Fenerbahçe ile bütünleştim. Üzerimde etkisi var ciddi şekilde. Çok özel benim için. Fenerbahçe ile ilgili her şeyde buradayım. Tabi altını çizmek istiyorum. Futbolu bizi birleştiren unsur olarak görüyorum.”

‘HER AÇIDAN HİZMET ETMEYE HAZIRIM’

”Fenerbahçe’ye başkanlık hayalim yok. Çok değerli bir başkanımız var zaten. Ali Koç kendini Fenerbahçe’ye adamış çok değerli bir başkanımız. Fenerbahçe’ye başkanlık olarak değil, her açıdan hizmet etmeye hazırım. Başkanlık hayalin olarak soruyorsanız hayır düşünmüyorum”

‘OLMAYA YAKIN DİYEBİLİRİM’

Daha önce bir kulüp almak istediğini söyleyen Ilıcalı konuyla ilgili olarak Cüneyt Özdemir’in programında detayları paylaştı. Ilıcalı, “Fortuna Sittard kulübüyle ilgileniyorum. Olmaya yakın diyebilirim. Türk futbolu ve dünya futboluna genç yetenekler kazandırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.