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Sözcü

Trabzonspor’da test sonuçları negatif

Trabzonspor'da her hafta rutin olarak uygulanan corona virüsü testlerinin hiçbirinde pozitif vakaya rastlanılmadı.

22:21 -
Haberler Futbol
Trabzonspor’da test sonuçları negatif

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır” denildi.

trabzonspor
Son güncelleme: 22:22 27.05.2020