Trabzonspor’da test sonuçları negatif

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır” denildi.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Detaylar https://t.co/2Mr3gHE0ue pic.twitter.com/yzIV3SUUGC — Trabzonspor Kulübü #EvdeKa (@Trabzonspor) May 27, 2020