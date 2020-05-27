Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran transferini resmen açıkladı!

Trabzonspor, Balıkesirspor’un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran’ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bordo mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Kulübümüz, Balıkesirspor forması giyen genç oyuncu Rahmi Anıl Başaran ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde dört yıllık TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

Rahmi Anıl Başaran ile anlaştık Kulübümüz, Balıkesirspor forması giyen genç oyuncu Rahmi Anıl Başaran ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde dört yıllık TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmaya vardı. Detaylar https://t.co/3EgGvNCVVp pic.twitter.com/ruYQNHJ26K — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) May 27, 2020

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörümüz Serdar Ekrem Şirin ile Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı'nın katılımıyla gerçekleşen törende 2000 doğumlu Rahmi Anıl Başaran ilk transfer tescil döneminde kendisini kulübümüze bağlayan ön sözleşmeyi imzaladı.

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörümüz Serdar Ekrem Şirin, “Türkiye'de genç sporcuların en çok oynamayı arzu ettiği takım Trabzonspor. Bizim de zaten böyle bir geleneğimiz ve misyonumuz var. Bu kapsamda takip ettiğimiz pek çok genç ve yetenekli futbolcu arkadaşımız var. Bunlardan biri de Anıl Başaran'dı. Doğru yere, doğru zamanda geliyor. Takımımızda çok başarılı olacağına gönülden inanıyorum” dedi.

Anıl Başaran ise, “Çok heyecanlıyım, aynı zamanda mutluyum. Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olacağım için büyük bir gurur yaşıyorum. Umarım bana inanan ve güvenenleri mahcup etmem. Trabzonspor camiası için elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.

İmza töreninin ardından Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörümüz Serdar Ekrem Şirin tarafından Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı'ya adının yazılı olduğu formamız hediye edildi.”