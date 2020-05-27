Rahmi Anıl Başaran Trabzonspor’da

4 yıllığına kendini bordo-mavili renklere bağlayan Rahmi Anıl Başaran kulübü Balıkesirspor'a da ilk aşamada 2 milyon TL kazandırdı. Trabzonspor, Balıkesirspor’un genç forveti Rahmi Anıl Başaran ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservis için kırmızı- beyazlılara 2 milyon TL ödeyecek olan Trabzonspor aynı zamanda bonuslarla birlikte 1 milyon TL daha ödeyecek. Sonraki satıştan ise Balıkesirspor'a yüzde 10 pay verilecek.

Transferi hakkında konuşan Rahmi Anıl Başaran, “Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum” ifadelerini kullandı.