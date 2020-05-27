Premier League ekipleri temaslı antrenmanları onayladı!

Premier League kulüpleri oy birliğiyle temaslı antrenmanlara geçişi onayladı. Temaslı antrenmanlar yatarak müdahaleleri de içerecek ancak oyuncular gerekmediği müddetçe yakın temastan kaçınacaklar.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle mart ayından beri askıda olan ve sezona devam etmek için atrenmanlara başlayan Premier League kulüpleri bir video konferansta bir araya gelerek değerlendirmede bulundu.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada “Kadrolar artık grup olarak çalışmalar yapabilecek ve gereksiz yakın teması minimize etmekle birlikte yatarak müdahaleler de dahil olmak üzere topa yakın müdahaleyi çalışmalara dahil edebilecek” dendi.

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İkinci faza geçilecek

Açıklamada “Premier League’in önceliği tüm paydaşlarının sağlık ve sıhhatidir” ifadeleri de yer aldı. Tüm detayları testlerin sona ermesinin ardından Project Restart’ta ikinci faza (Phase Two) geçilmesi planlanıyor. İkinci fazda 10 oyuncu birlikte çalışabilecek. Saat kısıtlaması gevşetilecek ve yakın temasa daha fazla izin verilecek.

Üçünzü fazın (Phase Three) klasik antrenmanlara oldukça yakın gitmesi bekleniyor. Ligin başlangıcı için 12 Haziran tarihi konuşuluyor ancak tarihin ileri atılması da gündemde.