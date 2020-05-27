Mike Tyson’a bir rakip daha çıktı

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boksörleri arasında gösterilen 53 yaşındaki Mike Tyson, ringlere geri dönmeye hazırlanırken, hemen her gün bir başka boksör, efsane isimle karşılaşmak için teklif aldığını açıklıyor. 57 yaşında ringlere dönen Evander Holyfield ile 23 yıl aradan sonra yeniden dövüşmek için gün sayan Mike Tyson’ın karşısına çıkmak için dev boksörler sıraya giriyor.

Daha önce telefonla kendisine Mike Tyson ile karşılaşma teklifi geldiğini açıklayan Tito Ortiz’den sonra bu kez de Tyson Fury benzer bir teklifin kendisine de yapıldığı söyledi. BT Sport’a açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki WBC ağır siklet boks şampiyonu Tyson Fury, kendisine yapılan teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Yaptığı telefon görüşmesini anlatan Tyson Fury “Kim olduğunu söylemeyeceğim ama beni arayan biri ‘Mike Tyson ile dövüşmek ister misin?’ diye sordu. Ben de hemen hiç düşünmeden ‘Kesinlikle’ yanıtını verdim. Ancak henüz resmi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Tyson Fury, Mike Tyson’ın ringlere geri dönme kararını desteklediğini de sözlerine ekledi.

Yayınladığı video sonrası teklif üzerine teklif alan Mike Tyson’a, BKFC Başkanı David Feldman da kendi organizasyonunda ringe çıkması için 20 milyon doların üzerinde bir teklifte bulunmuştu.

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