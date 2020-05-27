Mehmet Muharrem Kasapoğlu: TFF bu süreci yöneten kurumdur

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’de futbol liglerin başlaması, THY Euroleague’in iptal edilmesi ve spor salonlarının açılmasıyla ilgili konularda CNN Türk Instagram hesabında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, küme düşme hakkında sorulan bir soruya “Bunlar TFF’yi kapsayan konulardır” cevabını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ligleri 12 Haziran’da yeniden başlatma kararının ortak akılla yürütülen bir süreç sonucu alındığını belirten Kasapoğlu, “Bu süreçte de ortak akıl sorunlarımızı ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmada önemli. Türk sporunun yarınlarda daha ileride olmasından yanayız” dedi.

“HERKES ETEĞİNDEKİ TAŞI DÖKTÜ”

Süreçte yapılan toplantıların önemine vurgu yapan Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Süper Lig için verilen tarih başka 1. Lig için verilen tarih 1 hafta sonrası. Alt ligler için daha sonrası. Geçen hafta kulüplerin TFF ile toplantıları önemli. Biz de bakanlık olarak tüm spor camiasıyla bir araya geldik. Sporun bütün paydaşları bir aradaydık. Yayıncı kuruluş, kulüpler, yöneticiler, hocalar… Herkes eteğindeki taşları döktü orada. Biz Türk Sporunun yarınlarını ele alıyoruz. Sorunlarımız tabii ki var ama ortak akıl burada önemli. TFF ortak akılla bu süreci yönetiyor.”

Resmin bütününe bakmayı istediklerini söyleyen Kasapoğlu “Biz herkesle görüşüyoruz. Sağlık Bakanımızla da TFF ile de. Basketbol ve voleybol karar aldı. Futboldan farklı kararlar alındı. Ortak akıl ile alınan kararlara önem veriyoruz. Bu gayreti görmekten ötürü mutluyum. Biz birkaç konuya değil resmin bütününe bakacağız” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de 7 takımın bu sezon küme düşme olmaması şeklinde bir görüş belirttiği hatırlatılan Kasapoğlu “TFF bu süreci yöneten kurumdur. Bu kararı onlar verecektir. Ne düşünüyorlarsa, ne karar alırlarsa bunları takip edeceğiz” yorumunu yaptı.

SPOR SALONLARI İÇİN TARİH VERDİ

Spor salonlarının ne zaman açılacağı hakkında bilgi veren Kasapoğlu “Spor salonlarını ve sporseverleri buluşturma isteğimiz var ama salgının gidişatı bunda önemli. Süreç iyileştikçe gereken mesafe ve tedbir önlemleriyle bu hasreti bitireceğiz. Çok uzun bir süre değil birkaç hafta içinde spor salonlarıyla ilgili kararlar alacağız. Haziran ayı içinde bakanlık olarak takvimimizi uygulayacağız. Bu hafta perşembe veya cuma günü bunu açıklayacağız sanıyorum” şeklinde konuştu.

Euroleague’in iptal edilmesi ile ilgili ise Kasapoğlu, şu yorumu yaptı:

“Anadolu Efes başarılı bir sezon götürüyordu. Fenerbahçe de güzel bir çıkış yakalamıştı. İki takımımızı da tebrik ediyorum. Ben inanıyorum ki başarılı olacak bir takımın veya sporcunun önünde kimse duramaz. Başarı sadece ertelenir ama hedef ve inanç bitmez. Gerek bu takımlarımızın Euroleague’de, gerek sporcularımızın olimpiyatlarda gerekse Milli Takımımızın EURO 2020’deki başarısının önünde kimse duramaz. 2019 yılındaki başarılarımız büyük başarıların habercisi. Şu süreci atlattıktan sonra büyük mutlulukları birlikte yaşayacağız.”