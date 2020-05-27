McLaren’da büyük kıyım!

Yeni Zelandalı Bruce McLaren tarafından kurulan ve Formula 1’e de araç üreten İngiliz otomotiv şirketi McLaren, corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle toplam 4000 çalışanından 1200’ünü işten çıkarma kararı aldı. Daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz’in maaşlarında indirime giden ve birçok çalışanına ücretsiz izin veren McLaren yönetimi, işten çıkarma kararlarında motorsporları organizasyonlarının iptal edilmesinin de önemli rol oynadığını belirtti.

İşten çıkarılan 1200 kişiden 80’inin, McLaren’ın Formula takımında yer alan çalışanlar olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili McLaren yöneticisi Paul Walsh tarafından yapılan açıklamada, yaşanan salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşandığının altı çizilirken, “Corona virüsü salgınının, çalışanlarımızın işlerini etkileyecek olması nedeniyle çok üzgünüz” denildi.

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Sonucun böyle olmasını kendilerinin de istemediğini belirten Walsh “Ancak elimizden gelen hiçbir şey yok. Bu şirketimizin hayatta kalabilmesi için almamız gereken bir karar… Tekrar ayağa kalkacağımız zaman önceliğimiz işten çıkardığımız çalışanlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Nissan, dünya çapında 20 bin çalışanının işine son vermişti.