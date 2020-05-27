MAÇ SONUCU | RB Leipzig 2-2 Hertha Berlin

Bundesliga’da zirve yarışının içindeki takımlardan RB Leipzig, 28. hafta mücadelesinde Hertha Berlin’i konuk etti.

Marko Grujic’in 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen konuk ekip Hertha Berlin, 24. dakikada Luklas Klostermann’ın golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının 63. dakikasında Marcel Halstenberg’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi ekip, buna rağmen 68’de Patrick Schick ile 2-1’lik üstünlüğü ele geçirdi.

Ancak konuk ekip Hertha Berlin’in beraberlik çabaları 82. dakikada sonuç verdi. Kazanılan penaltıyı Krysztof Piatek gole çevirince maçın skoru 2-2 olarak belirlendi.

Leipzig bu sonuçla puanını 55 yaparken, Hertha Berlin 35 puana ulaştı.