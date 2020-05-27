Lyon Başkanı’ndan Başbakan’a mektup: Ligleri iptalden vazgeçin

KORONAVİRÜS nedeniyle 1 ay önce liglerin iptal edildiği Fransa'da tartışmalar devam ediyor. Sezonu 7. sırada tamamlayan Lyon'un patronu Jean-Michel Aulas, Başbakan ve Spor Bakanı'na hitaben yazdığı mektupta, “İspanyol yetkililer, 2 aydır UEFA'yı dinliyor ve çalışıyor. Yetkililerimizin bu toplantılara katılmasına karşın farklı sonuçlar çıkardığını görmekten dolayı, aptal olduğumuzu hissedebiliriz” ifadelerini kullandı.

Lyon Başkanı Aulas, ülkede 2 Haziran'dan itibaren normale dönüş kararına dikkat çekerek bunun futbolda da uygulanması gerektiğini savundu. Fransız ekibi, ligin iptaliyle ilgili başvurusunun mahkeme tarafından reddedilmesi kararına itirazda da bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Juventus ile rövanşta karşılaşacak kırmızı-beyazlılar dışında Amiens ve Toulouse da mahkemeye başvurmanın eşiğinde.