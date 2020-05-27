Lyon Başkanı’ndan Başbakan’a mektup: Ligleri iptalden vazgeçin

KORONAVİRÜS nedeniyle 1 ay önce liglerin iptal edildiği Fransa'da tartışmalar devam ediyor. Sezonu 7. sırada tamamlayan Lyon'un patronu Jean-Michel Aulas, Başbakan ve Spor Bakanı'na hitaben yazdığı mektupta, “İspanyol yetkililer, 2 aydır UEFA'yı dinliyor ve çalışıyor. Yetkililerimizin bu toplantılara katılmasına karşın farklı sonuçlar çıkardığını görmekten dolayı, aptal olduğumuzu hissedebiliriz” ifadelerini kullandı.
Lyon Başkanı Aulas, ülkede 2 Haziran'dan itibaren normale dönüş kararına dikkat çekerek bunun futbolda da uygulanması gerektiğini savundu. Fransız ekibi, ligin iptaliyle ilgili başvurusunun mahkeme tarafından reddedilmesi kararına itirazda da bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Juventus ile rövanşta karşılaşacak kırmızı-beyazlılar dışında Amiens ve Toulouse da mahkemeye başvurmanın eşiğinde.