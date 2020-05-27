Lewis Hamilton yaşadığı zorlukları anlattı: Yarışmaya devam etmeli miyim?

Formula 1’de 6 şampiyonluk yaşayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, corona virüsü nedeniyle başlamayan sezonda ve karantina sürecinde zihinsel olarak yaşadıklarını anlattı.

Akıl Hastalıkları Bilinçlendirme Haftası için bir video kaydeden Hamilton, “Uyandığımda kendimi yorgun hissettiğim birçok günüm oldu. Kendimi çalışmak için motive hissetmiyordum. Kendime ne yapmam gerektiğini soruyordum. Sırada ne var? Acaba yarışmaya devam etmeli miyim?” ifadelerini kullandı.

Pandemi sırasında yaşadığı zihinsel değişimleri açıklamaya devam eden İngiliz F1 pilotu şunları belirtti: Böyle farklı şeyleri düşünüyorum ve sonra ‘Kahretsin’ diyorum. Birkaç saat sonra ya da ne oluyorsa bu geçiyor sonrasında yaptığım işi sevdiğimi söylüyorum ve ne olursa olsun neden devam etmeyeyim diyorum kendi kendime…

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Etkinlikte bir Formula 1 pilotu olarak yaşadıkları adrenalin nedeniyle düşülen boşluğun zorluklarını aktaran ve diğer kişilere güç vermek isteyen Lewis Hamilton, “Hiçbir şeyi olduğumuz yerde bize verilmeyecek. İstediğimiz şeyi elde etmek ve daha fazlasını kazanmak için savaşmalıyız” dedi.

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in 7 şampiyonluk rekoruna ortak olmak isteyen 35 yaşındaki Lewis Hamilton, Mercedes takımıyla 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Dünyadaki salgın nedeniyle başlamayan Formula 1 sezonu için Temmuz ayı başı işaret ediliyor ve Avusturya’da art arda yarışların düzenlenmesi söz konusu…