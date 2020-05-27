Kostas Koufos ile yollar ayrıldı

Son Euroleague şampiyonu CSKA Moskova, Yunan asıllı ABD’li yıldız Kostas Koufos’un sözleşmesinde bulunan maddeyi kullanarak, yolları ayırma kararı aldı. Kararı resmi sosyal medya hesabından duyuran CSKA Moskova “Kulübümüz kontratında opsiyonu kullanarak Kostas Koufos’un sözleşmesini sona erdirmiştir” denildi.

NBA’de beş farklı takımda 11 yıl oynadıktan sonra Avrupa’ya gelmeye karar veren Kostas Koufos, 2019 yılında CSKA Moskova’ya imza atmıştı. Kostas Koufos, Rus ekibi ile geçtiğimiz sezon ligde ve Euroleague’de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Utah Jazz tarafından 2008 yılında 23. sıradan draft edilen Kostas Koufos, NBA’de sırasıyla Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings takımlarında oynamıştı.

Kostas Koufos, Yunanistan Milli Takımı’nda da 5 numara pozisyonunda forma giyiyor.