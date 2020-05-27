Kenan attı Fortuna Düsseldorf kazandı!

Almanya Bundesliga´da 28´inci hafta heyecanı yaşandı. Fortuna Düsseldorf, Esprit Arena´daki karşılaşmada Schalke 04´ü ağırladı. A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta, ev sahibi ekipte Kaan Ayhan ve Kenan Karaman karşılaşmaya ilk 11´de başladı.

Konuk ekipte ise Ozan Kabak kendine ilk 11´de yer bulurken, Ahmed Kutucu ise maça 74´üncü dakikada dahil oldu. Düsseldorf, maça hızlı başlayarak etkili oynasa da ilk yarıda gol olmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0´lık eşitlikle gitti. Konuk ekip Schalke, 53´üncü dakikada McKennie ile 1-0 öne geçti. Düsseldorf cevabı karşılaşmanın 63´üncü dakikasında Hennings ile verdi: 1-1. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekipte bu kez de sahneye A Milli oyuncu Kenan Karaman çıktı.

Karşılaşmanın 68´inci dakikasında Kaan’ın asistti ve Kenan´ın golüyle Düsseldorf öne geçmeyi başardı: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip 4 maç sonra galip gelerek puanını 27´ye yükseltti. Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.

AUGSBURG, PADERBORN´U DEVİREMEDİ

Haftanın diğer karşılaşmasında ise Augsburg Arena´da, Augsburg ile 18 puanla ligin son sırasında bulunan Paderborn karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0´lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda da istediği golü bulamayan takımlar, mücadeleden 0-0’lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Augsburg 31, son sıradaki Paderborn ise 19 puana yükseldi.

HOFFENHEIM, 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Hoffenheim – Köln´ü karşı karşıya getiren maçta ilk yarıyı Baumgartner´ın golüyle 1-0 önde kapatan ev sahibi Hoffenheim, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. İkinci yarının henüz başında yine sahneye çıkan Baumgartner, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Golden hemen sonra 48´inci dakikada Hoffenheim, Zuber´in golüyle karşılaşmada bir anda durumu 3-0´a getirdi. 3-0 sonrası farkı kapatma çabasına giren Köln, 60´ıncı dakikada Kainz ile durumu 3-1´e getirdi. 77´nci dakikada Köln, Mark Uth ile penaltı atışından yararlanamadı. Kaçan penaltı sonrası etkili oynayan Köln´ün çabası yetmedi ve karşılaşma 3-1´lik Hoffenheim galibiyetiyle sona erdi.

Öte yandan maçın 26´ncı dakikasında Köln´de Bornauw, 50´nci dakikada da Hoffenheim´da Hübner, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu skor sonrası Hoffenheim 7 maç sonra kazanarak puanını 39´a yükseltirken, Köln ise 34 puanda kaldı.

BERLİN İLE MAINZ YENİŞEMEDİ

Diğer maçta ise Union Berlin ile Mainz 05 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 13´üncü dakikasında Bote Baku ile öne geçen Mainz 05´a ev sahibi ekip 33´üncü dakikada Ingvartsen ile cevap verdi: 1-1. Karşılaşmanın diğer bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1´lik eşitlikle sonra erdi. Karşılaşma sonrası Union Berlin 31, Mainz 05 ise 28 puana yükseldi. Öte yandan ev sahibi Union Berlin´de Robert Andrich, 41´inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ayrıca A Milli oyuncu Yunus Mallı, maçta forma şansı bulamadı.